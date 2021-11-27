Halkbank Erkek Voleybol Takımı yarın Yeni Kızıltepespor'u ağırlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yenilgisiz lideri Halkbank, 10. haftada yarın sahasında Yeni Kızıltepespor ile karşılaşacak.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Maç öncesinde başkent ekibi 9 maçta kazandığı 25 puanla birinci, konuk ekip 9 maçtan topladığı 11 puanla 8. sırada yer alıyorlar.

Başkent ekibinin milli orta oyuncusu Mustafa Koç, önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bu sezon ligde puan aslanın ağzında. Her takım rakibine büyük zorluklar çıkarıyor. Bugüne kadar bu zorluklarla baş etmeyi bildik. Yeni Kızıltepespor maçında da elimizden geleni yapıp puan farkını ve liderliğimizi korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.