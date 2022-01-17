Halkbank'ın Challenge Kupası son 16 turu maçları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Challenge Kupası son 16 turunda Union Raiffeisen ile yapması planlanan iki maç, Avusturya temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.

Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamada, yarın ve 19 Ocak Çarşamba günü Union Raiffeisen ile Ankara'da oynanması planlanan iki karşılaşmanın, Avusturya temsilcisinin birçok oyuncusunda Kovid-19 çıkması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Union Raiffeisen'in Türkiye'ye gelemeyeceğini bildirmesi üzerine Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) hükmen galip ilan ederek turu geçmesine karar verdiği Halkbank, çeyrek finale yükseldi.