Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Mücadeleye Hazır - Son Dakika
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Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Mücadeleye Hazır

Halkbank Şampiyonlar Ligi\'nde Zorlu Mücadeleye Hazır

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Perugia ile karşılaşacak. Stoychev, şanslarının olduğunu belirtti.

15.05.2025 15:44
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Radostin Stoychev, yarın CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacakları Sir Sicoma Monini Perugia'nın favori olduğunu ancak şanslarının bulunduğuna inandığını söyledi.

Polonya'nın Lodz kentindeki bir otelde 2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi medya günü düzenlendi.

Etkinlik, Sir Sicoma Monini Perugia, Halkbank, Jastrzebski Wegiel ve Aluron CMC Warta Zawiercie kulüplerinin başantrenörleri ile kaptanlarının yanı sıra Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric, Polonya Voleybol Federasyonu Başkanı Sebastian Swiderski ve Lodz Belediye Başkan Yardımcısı Adam Wieczorek'in de katıldığı takım tanıtımıyla başladı.

Kariyerinde 3 CEV Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Stoychev, tanıtım sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yer alma fırsatı verdiği için Halkbank Kulübüne teşekkür ederek "Benden çok, önceki teknik ekibin, kulüp personelinin, yönetimin ve oyuncuların emeği var. Yaklaşık bir aydır buradayım. Herkesin farkında olduğu üzere Avrupa voleybolunun favorisi bir takımla mücadele edeceğiz. Perugia turnuvanın favori takımlarından biri. Ama biz de sakatlıklarımız olsa bile sabırlı bir şekilde çok çalışarak, hazırlanarak buraya geldik. Şansımız olduğuna inanıyorum. Diğer iki Polonya ekibi de fazlasıyla güçlü. Mücadele edip elimizden gelen her şeyi yapmaya geldik. Umarım 4'üncü Şampiyonlar Ligi kupamı koleksiyonuma ekleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Daha önce hiçbir Türk kulübünün CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşamadığı hatırlatılan Stoychev, bunun üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Benim için çok büyük bir onur olduğunu ve bunu şans olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Normal şartlarda böyle bir finalde oynamak tüm antrenörler ve oyuncular üzerinde baskı oluşturur. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Benim için çok yeni bir his değil ama her yarı final veya finalde aynı şekilde üzerimde baskı hissediyorum. Bu baskı sahaya ilk adımımı attıktan sonra yok oluyor. Çünkü sadece oyuna odaklanıyorum."

Micah Ma'a, ilk Dörtlü Finali'nin heyecanını yaşıyor

Halkbank'ın takım kaptanı ABD'li Micah Ma‘a ise kariyerinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek "Benim için çok büyük bir imkan. Çok heyecanlıyım. İki yıl önce de yarı finale kalmıştık ancak o sefer süper final olduğu için Dörtlü Final formatında değildi." diye konuştu.

Türkiye'ye CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk kupasını getirmenin önemine de değinen Ma'a, "Bizim için çok ciddi bir turnuva. Burada bulunmaktan onur duyuyoruz. Türkiye kadınlar başta olmak üzere dünya çapında bir voleybol ülkesi haline geldi. Çok heyecanlı ve istekliyiz. Bulunduğumuz konumun ne kadar büyük önem taşıdığının da farkındayız. Umarız ki bunu başaran ilk kulüp olarak kupayı Türkiye'ye getirebiliriz." yorumunu yaptı.

Sir Sicoma Monini Perugia cephesi

Halkbank'ın yarı finalde karşılaşacağı İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini Perugia'nın başantrenörü Angelo Lorenzetti, "Hazırlıklar güzel gidiyor. Yarın sahada en iyi halimizi sergilemek için çok çalışıyoruz." dedi.

Takım kaptanı Simone Giannelli de birbirinden güçlü takımların yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 4'e kalmanın büyük bir başarılı olduğunu aktararak "Oldukça iyi bir takımla karşılaşacağımızın bilincindeyiz. Başarabilirsek Şampiyonlar Ligi kupası Perugia için ilk olacak. İki gümüş madalyası bulunan benim için de çok önemli. Kendi oyunumuzu sahaya koymak ve organizasyonun tadını çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Halkbank, Perugia, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde Zorlu Mücadeleye Hazır - Son Dakika

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