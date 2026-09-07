Halkbank'ta yeni sezon hazırlıkları sağlık kontrolüyle başladı - Son Dakika
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Halkbank'ta yeni sezon hazırlıkları sağlık kontrolüyle başladı

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SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları, 2026-2027 sezonu öncesi sağlık kontrolünden geçti. Kulüp, sporcuların genel sağlık durumlarının değerlendirildiğini, 2026 Avrupa Şampiyonası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan oyuncuların kontrollerinin ise takıma katılımlarının ardından yapılacağını bildirdi.

SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncuları, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren başkent temsilcisinde sporcuların genel sağlık durumları değerlendirildi, çeşitli tetkik ve muayeneler gerçekleştirildi.

2026 Avrupa Şampiyonası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan oyuncuların sağlık kontrollerin ise takıma katılmalarının ardından yapılacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, teknik ekibin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halkbank'ta yeni sezon hazırlıkları sağlık kontrolüyle başladı - Son Dakika

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