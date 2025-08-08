Halkbank'tan Sotola ile Sözleşme Uzatıldı

Voleybolda Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, iç transferde pasör çaprazı Marek Sotola ile sözleşme uzattı.
Halkbank Kulübünün açıklamasına göre 25 yaşındaki Çekyalı oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Sotola, geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final oynayan Halkbank'ın bu başarısında önemli rol oynamıştı.
