Salon: Akkuş
Hakemler: Caner Çildir, Sezay Şahin
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Emre Çevik, Safanov, Ferreira, Hakan Polat (Berkun Eber Üstündağ, Umut Durur, Ali Eren Öztürk)
Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Berk Dilmenler, Hidalgo, Matic, Maa (Sotola, İzzet Ünver, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan)
Setler: 19-25, 16-25, 18-25
Süre: 81 dakika (31, 26, 24)
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Halkbank, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Halkbank'tan Temiz Galibiyet - Son Dakika
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