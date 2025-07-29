Halkbank Tsvetan Sokolov ile Anlaştı

EFELER Ligi takımlarından Halkbank, Bulgar pasör çaprazı Tsvetan Sokolov ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 35 yaşındaki Sokolov, 9 yıl sonra yeniden Halkbank forması giyecek. Halkbank'ta oynadığı 2014-2016 yılları arasında Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu kazanan Sokolov, kariyerinde Marek Union-Ivkoni, Trentino Volley, Cucine Lube Civitanova, Zenit Kazan ve Dinamo Moskova kulüpleri için mücadele etti. Kariyerinde 3 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 3 kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu bulunan Sokolov, birçok uluslararası turnuvada bireysel ödüllere de layık görüldü.