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Halkbank, yarın deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak - Son Dakika

Halkbank, yarın deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak

28.01.2022 09:57
Halkbank, yarın deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin lideri Halkbank, 17. hafta maçında yarın Tokat Belediye Plevne'ye konuk olacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin lideri Halkbank, 17. hafta maçında yarın Tokat Belediye Plevne'ye konuk olacak.

Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.30'da başlayacak

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen takımın pasör çaprazı Bozidar Vucicevic, iyi bir rakiple oynayacaklarını bildiklerini ve bu bilinçle sahaya çıkacaklarını belirtti.

Tokat Belediye Plevne'nin son lig maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı deplasmanda yendiğini hatırlatan Vucicevic, "Bu sonuç rakibimizin form durumu hakkında ip uçları veriyor. Bize gelince, ne lig sıralamasındaki yerimiz, ne son karşılaşmada aldığımız galibiyet bizi kesin favori yapmıyor. Sahada oynamazsan, kazanamazsın. Tokat'tan Ankara'ya üç puanla dönmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ev sahibi Tokat Belediye Plevne 16 maçta 5 galibiyet, 11 yenilgi ve 14 puanla 11. sırada yer alıyor. Lig lideri Halkbank ise çıktığı 16 maçın tamamını kazanarak 45 puan elde etti.

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Efeler Ligi, Halkbank, Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank, yarın deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Halkbank, yarın deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak - Son Dakika
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