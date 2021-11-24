Haller, Beşiktaş maçında tarih yazdı! Ajax'ın yıldızı, Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk 5 maçında 9 gol attı

Beşiktaşlılar, Ajax maçı sonrası stadı inletti! İşte Sergen Yalçın için yapılan tezahürat

Vodafone Park'ta Beşiktaş, Ajax'a 2-1 mağlup olarak grubunda sonuncu olmayı garantiledi ve Avrupa defterini kapattı. Mücadelede öne geçen temsilcimiz, Haller'in attığı gollerle yıkılırken Fildişi Sahilli futbolcu müthiş bir rekorun da sahibi oldu.

LEWANDOWSKI'Yİ YAKALADI

Karşılaşmanın 54. ve 69. dakikalarında fileleri havalandıran Haller, Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk beş maçında 9 gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. Bu alanda daha önceki rekor 8 gol ile Erling Haaland'a aitti. Öte yandan Beşiktaş ağlarına 2 gol bırakan Sebastian Haller, Şampiyonlar Ligi'nde 9 golü bulunan Robert Lewandowski'yi yakaladı.