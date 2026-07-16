Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor.

Serdivan ilçesindeki Metehan Başar Spor Salonu'nda 19 Temmuz'a kadar sürecek organizasyonda, 86 kulüpten 597 sporcu boy gösteriyor.

Açılış seremonisinde konuşan Türkiye Halter Federasyon Başkanı Talat Ünlü, İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletip, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istediklerini söyledi.

Sporcuların olimpiyatlarda başarılı olmasını dilediklerini belirten Ünlü, "Tüm dünyanın görmek istediği gibi tertemiz sporcularsınız. Spor sadece başarıyla ölçülmüyor, sporcunun başarısı karakterine yansıyor. Temiz spor her zaman hayatınızda önemli yer tutacak." diye konuştu.

Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda sadece bir sporcunun madalya alamadığını anımsatan Ünlü, "Milli takımımızı en iyi şekilde temsil etmeleri madalya almaktan çok daha önemli. Alınları açık, ay yıldızlı forma göğüslerinde ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler ve gururla döndüler." ifadelerini kullandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz ise Sakarya'nın sporu seven, sporcu şehri olduğunu vurgulayarak tüm sporculara başarılar diledi.

Şampiyonada +77 kiloda Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübünden Sudenaz Yılmaz, 77 kiloda Karakaya İlk ve Ortaokulu Spor Kulübünden Yağmur Bulut, 69 kiloda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Görkemsu Çam altın madalyanın sahibi oldu.

Programda dereceye giren yarışmacılara, madalyaları takdim edildi.