Halterde Avrupa Şampiyonası Başlıyor!

Türkiye'den 15 sporcunun katılacağı Avrupa Halter Şampiyonası, yarın Gürcistan'da başlayacak.

Erkek Milli Halter Takımı, teknik direktör Gökhan Kuşçuoğlu, antrenörler Mehmet Doğan, Mehmet Başol ve Cumali Tekin yönetiminde Batum'da gerçekleştirilecek ve 26 Nisan'a kadar sürecek organizasyonun hazırlıklarını Antalya kampının ardından Ankara'da tamamladı.

Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkek sporcuların hepsinden madalya beklediklerini, bu sene 10 altın madalya ve 2 de Avrupa rekoru hedeflediklerini söyledi.

Kadın Milli Halter Takımı ise teknik direktör Ferhat Coşkun ve antrenörler İsa Makal ile Ekrem Ağıllı yönetiminde bir aylık Konya kampının ardından son hazırlıklarını Antalya'daki kampta yaptı.

Ferhat Coşkun da yaptığı açıklamada, "Tüm sporcularımızdan madalya bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek ay-yıldızlı halterciler şöyle:

Kadınlar: Gamze Altun, Ezgi Kılıç (48 kilo), Cansel Özkan (53 kilo), Nuray Güngör (59 kilo), Büşra Can (86 kilo), Tuana Süren ve Fatmagül Çevik (+86 kilo)

Erkekler: Burak Aykun, Yiğit Erdoğan (60 kilo), Ferdi Hardal, Muhammed Furkan Özbek (65 kilo), Yusuf Fehmi Genç, Engin Kara (71 kilo), Kaan Kahriman (79 kilo) ve Hakan Şükrü Kurnaz (94 kilo)

Milli halterciler geçen yıl 8'i altın 19 madalya kazandı

Geçen yıl Moldova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti. 2025'te milli halterciler, takım halinde kadınlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü oldu.

Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası'nı milli sporcular; 5 altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamlarken, takım halinde kadınlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, Ermenistan'ın Erivan kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Şampiyonası'nı ise 6 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 22 madalyayla tamamladı. 2023'te takım sıralamasında ise milli halterciler, kadınlarda birinci, erkeklerde ise üçüncü olmayı başardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, Ermenistan'da düzenlenen organizasyonun ardından ülkesine davet ettiği ay-yıldızlı haltercilerden Cansu Bektaş, Gamze Altun ve Nuray Güngör'ü "Terakki Madalyası" ile ödüllendirdi.