Halterde Avrupa Şampiyonası Başlıyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halterde Avrupa Şampiyonası Başlıyor!

18.04.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Avrupa Halter Şampiyonası için Gürcistan'da madalya hedefliyor. 15 sporcu katılacak.

Türkiye'den 15 sporcunun katılacağı Avrupa Halter Şampiyonası, yarın Gürcistan'da başlayacak.

Erkek Milli Halter Takımı, teknik direktör Gökhan Kuşçuoğlu, antrenörler Mehmet Doğan, Mehmet Başol ve Cumali Tekin yönetiminde Batum'da gerçekleştirilecek ve 26 Nisan'a kadar sürecek organizasyonun hazırlıklarını Antalya kampının ardından Ankara'da tamamladı.

Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkek sporcuların hepsinden madalya beklediklerini, bu sene 10 altın madalya ve 2 de Avrupa rekoru hedeflediklerini söyledi.

Kadın Milli Halter Takımı ise teknik direktör Ferhat Coşkun ve antrenörler İsa Makal ile Ekrem Ağıllı yönetiminde bir aylık Konya kampının ardından son hazırlıklarını Antalya'daki kampta yaptı.

Ferhat Coşkun da yaptığı açıklamada, "Tüm sporcularımızdan madalya bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek ay-yıldızlı halterciler şöyle:

Kadınlar: Gamze Altun, Ezgi Kılıç (48 kilo), Cansel Özkan (53 kilo), Nuray Güngör (59 kilo), Büşra Can (86 kilo), Tuana Süren ve Fatmagül Çevik (+86 kilo)

Erkekler: Burak Aykun, Yiğit Erdoğan (60 kilo), Ferdi Hardal, Muhammed Furkan Özbek (65 kilo), Yusuf Fehmi Genç, Engin Kara (71 kilo), Kaan Kahriman (79 kilo) ve Hakan Şükrü Kurnaz (94 kilo)

Milli halterciler geçen yıl 8'i altın 19 madalya kazandı

Geçen yıl Moldova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti. 2025'te milli halterciler, takım halinde kadınlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü oldu.

Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası'nı milli sporcular; 5 altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamlarken, takım halinde kadınlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, Ermenistan'ın Erivan kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Şampiyonası'nı ise 6 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 22 madalyayla tamamladı. 2023'te takım sıralamasında ise milli halterciler, kadınlarda birinci, erkeklerde ise üçüncü olmayı başardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, Ermenistan'da düzenlenen organizasyonun ardından ülkesine davet ettiği ay-yıldızlı haltercilerden Cansu Bektaş, Gamze Altun ve Nuray Güngör'ü "Terakki Madalyası" ile ödüllendirdi.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Gürcistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halterde Avrupa Şampiyonası Başlıyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 11:04:09. #7.13#
SON DAKİKA: Halterde Avrupa Şampiyonası Başlıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.