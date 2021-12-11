Halterde yeni teknik kurul, 2022 faaliyet programını ele aldı

Toplantıya genel sekreter Fahrettin Yıldız, asbaşkanlar Yasin Aslan ve Taner Sağır, erkekler teknik kurul başkanı Mücahit Yağcı , teknik kurul sekreteri Gökhan Kuşçuoğlu, teknik kurul üyeleri Hayrettin Kurnaz, Gökhan Alpak, İbrahim İbişoğlu, Ünal Kahraman, Reyhan Elmalı, kadınlar teknik kurul üyeleri Mustafa Karış, Cevdet Doğan , Sedat Artunç, Gökhan Göktaş ve Kenan Erdağı katıldı.

Başkan Talat Ünlü yönetiminde yapılan toplantıda, 2022 sezonu faaliyet programı ile TOHM baraj dereceleri ele alındı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, halterde yeni teknik kurul, ilk toplantısını başkentte gerçekleştirdi.

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