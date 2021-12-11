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Halterde yeni teknik kurul, 2022 faaliyet programını ele aldı - Son Dakika

Halterde yeni teknik kurul, 2022 faaliyet programını ele aldı

11.12.2021 09:58
Halterde yeni teknik kurul, 2022 faaliyet programını ele aldı

Türkiye Halter Federasyonunun yeni teknik kurulu, Talat Ünlü başkanlığındaki ilk toplantısında 2022 faaliyet programı ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) baraj derecelerini değerlendirdi.

Türkiye Halter Federasyonunun yeni teknik kurulu, Talat Ünlü başkanlığındaki ilk toplantısında 2022 faaliyet programı ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) baraj derecelerini değerlendirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, halterde yeni teknik kurul, ilk toplantısını başkentte gerçekleştirdi.

Başkan Talat Ünlü yönetiminde yapılan toplantıda, 2022 sezonu faaliyet programı ile TOHM baraj dereceleri ele alındı.

Toplantıya genel sekreter Fahrettin Yıldız, asbaşkanlar Yasin Aslan ve Taner Sağır, erkekler teknik kurul başkanı Mücahit Yağcı, teknik kurul sekreteri Gökhan Kuşçuoğlu, teknik kurul üyeleri Hayrettin Kurnaz, Gökhan Alpak, İbrahim İbişoğlu, Ünal Kahraman, Reyhan Elmalı, kadınlar teknik kurul üyeleri Mustafa Karış, Cevdet Doğan, Sedat Artunç, Gökhan Göktaş ve Kenan Erdağı katıldı.

Talat Ünlü, Türkiye, Halter, Baraj, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halterde yeni teknik kurul, 2022 faaliyet programını ele aldı - Son Dakika Spor


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