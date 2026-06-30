Hamdi Ulukaya'dan Erzincanspor'a 5 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
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Hamdi Ulukaya'dan Erzincanspor'a 5 Milyon Dolar Destek

30.06.2026 21:06
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Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya, Erzincanspor'a 5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı.

Chobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya tarafından memleketinin takımı Erzincan spor'a sağlanan 3 milyon 150 bin dolarlık desteğin ardından, önümüzdeki sezonu kapsayan ve içinde forma göğüs sponsorluğunun da yer aldığı 5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalandı.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreni ve basın toplantısına Ulukaya'nın yanı sıra, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı öncesinde Ulukaya ile protokol üyeleri, genç futbolcular stadyumda maç yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen basın toplantısının arkasında emek ve bir hikaye olduğunu söyledi.

Aydoğdu, Ulukaya ile telefonla konuştuğunda, vatanına hasret ve sevgi dolu olduğuna şahit olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bazen bir insan bir şehri, bir beldeyi, bir köyü değiştirebilir. Erzincan'ın bağrından çıkmış, dünya markası oluşturmuş bir insanın kendi vatanına, toprağına geri dönüp kulübüne, şehrine sahip çıkması hakikaten bir Erzincanlı olarak herkesi gururlandırmalı. Erzincan Valisi olarak da bizi gururlandırdı."

Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ise Erzincanspor'a sağlanan desteği bir yatırım değil, Erzincan'a duyduğu vefanın bir göstergesi olarak gördüğünü anlatarak, şunları söyledi:

"Hayat bizi uzaklara, dünyanın başka kıtasına götürdü ama yıllar içinde şunu öğrendim, insan bedeniyle ne kadar uzağa giderse gitsin, kalbi neredeyse oraya ait kalıyor. Çünkü futbol, sahada oynanan bir oyundan çok daha fazlasıdır. Futbol bir kenti memlekete dönüştürür, toplumsal kimlik ve marka kentlerin oluşmasında çimento görevi görür. Bu destek bir spor kulübüne verilmiş bir destek değildir. Bir kente, bugün heyecanlarına ortak olduğumuz çocukların hayallerine verilmiş bir omuzdur. Omuz omuza bu kentten dünya çapında futbolcular çıkması için çalışmalıyız. Yeni dönemde bir numaralı işimiz altyapı olmalı. Burada hayata geçireceğimiz bu proje başarılı oldukça bütün Anadolu kulüplerine örnek olacak."

Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş de Ulukaya'nın hiçbir şart koşmadan ve karşılık beklemeden elini taşın altına koyduğunu ifade ederek, kulübe yaklaşık 3 milyon 150 bin dolarlık katkı sağlandığını aktararak, "O ilk destek gelmeseydi bugün burada bu masanın etrafında toplanamayacaktık. Düşünün, 40'a yakın futbolcuyla uyuşmazlıklarla karşı karşıyaydık. Bazıları peşinatlarını bile alamamıştı. Sayın Hamdi Ulukaya'nın tek bir ricamızla harekete geçmesiyle kulübümüzün acil borçları kapatıldı, faiz sarmalı durduruldu ve en önemlisi futbolcularımız yeniden sahaya çıktı. Erzincanspor yeniden nefes aldı. Sağ olsun Ulukaya desteğini burada da bırakmadı. Önümüzdeki sezon için kulübümüze 5 milyon dolarlık bir katkı daha taahhüt etti." ifadelerini kullandı.

İmza töreninden sonra katılımcılar, Ergan Dağı Doğa Sporları ve Kayak Merkezi'ndeki bir otelde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hamdi Ulukaya, Chobani, Ekonomi, Futbol, Spor, CEO, Son Dakika

Son Dakika Spor Hamdi Ulukaya'dan Erzincanspor'a 5 Milyon Dolar Destek - Son Dakika

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