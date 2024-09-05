Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk para atleti Hamide Doğangün, kadınlar T53 400m finalinde 56.90 saniyelik süresiyle 5. sırayı elde etti. Performansıyla dikkat çeken Doğangün, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ederek üst düzey bir yarış deneyimi yaşadı. Oyunlar, dünya genelindeki sporcular için önemli bir platform sunmaya devam ediyor.
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6.09.2024 06:37:07. #1.12#
SON DAKİKA: Hamide Doğangün Paris 2024'te 5. oldu - Son Dakika
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