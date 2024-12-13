Hamide Nur Tekdemir Türkiye 2.\'si Oldu

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Afyonkarahisarlı kros koşu sporcusu Hamide Nur Tekdemir, katıldığı şampiyonada Türkiye 2.'ncisi oldu.

Bölgesel kros koşu finali Antalya'da yapıldı. Antalya'da yapılan Bölgesel Kros Ligi Finali Yarışmasında U18 bayanlar kategorisinde yarışan Afyonkarahisarlı sporcu Hamide Nur Tekdemir Türkiye 2.'ncisi oldu.

Antrenör Metin Şimşek gözetiminde çalışmalarına devam Tekdemir'in hedefinin ise milli takıma girerek Türkiye'yi temsil etmek olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR