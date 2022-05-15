Hamsik: "Şampiyonluğu hak ettik" - Son Dakika
Üye Girişi

Hamsik: "Şampiyonluğu hak ettik"

15.05.2022 12:21
Hamsik: "Şampiyonluğu hak ettik"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, harika duygular içerisinde olduğunu belirterek, şampiyonluğu en çok hak eden takım olduklarını söyledi.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, harika duygular içerisinde olduğunu belirterek, şampiyonluğu en çok hak eden takım olduklarını söyledi.

Bordo-mavili takımın Slovak oyuncusu Marek Hamsik, kazanılan şampiyonlukla birlikte harika duygular içerisinde olduğunu ifade etti. Hayatı boyunca asla unutamayacağı anlar yaşadığını belirten Hamsik, "Özellikle ilk maçları oynadıktan sonra 'evet, biz bu işi başarabiliriz, şampiyon olabiliriz' dedim. Harika bir takımımız var. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Mükemmel bir duygu şampiyon olabilmek. Sezon boyunca baktığımızda belki harika maçlar çıkaramadığımız anlar da oldu ama en çok hak eden takım bizdik ve biz şampiyon olduk. Hep beraber adım adım gittik. Hep beraber başardık. İnanılmaz duygular içerisindeyiz. Tarif etmesi bile çok zor ama hep beraber bunu başardık. Çok fazla an var. 'Unutamadığın bir an hangisi?' derseniz şu an ben bile hatırlayamam." ifadesini kullandı.

Napoli'de uzun yıllar şampiyon olmayı beklediğini ancak bu mutluluğu Trabzonspor'da yaşadığı sorulması üzerine ise Hamsik, "Şampiyonluk hem benim hem de ailem için inanılmaz bir duygu. Taraftarlarımız uzun zamandır bu anı bekliyordu. Uzun zamandır inanılmaz hak eden bir kulüpten, şehirden ve taraftardan bahsediyordunuz. Herkesin hak ettiği bir şampiyonluk oldu" dedi. - TRABZON

YORUMLAR
500
Trabzonspor'un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor Trabzonspor'un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor Altay, İstanbul'da şampiyona konuk Altay, İstanbul'da şampiyona konuk

Trabzonspor, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamsik: 'Şampiyonluğu hak ettik' - Son Dakika


Son Dakika
12:19 Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri
12:10 Dünyada biterken, Kuzey Kore'de Covid alarmı: 280 bin kişi karantinada
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:53 Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 12:28:27. #1.13#
SON DAKİKA: Hamsik: "Şampiyonluğu hak ettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement