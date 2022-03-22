Hamza Hamzaoğlu: "Maçın sonuna kadar üstünlüğü elimizde tuttuk" - Son Dakika
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Hamza Hamzaoğlu: "Maçın sonuna kadar üstünlüğü elimizde tuttuk"

22.03.2022 03:35

- Hamza Hamzaoğlu: "Maçın sonuna kadar üstünlüğü elimizde tuttuk" Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Adanaspor maçı sonrası, "Maçın başından sonuna kadar oyunun üstünlüğünü elimizde tuttuk" dedi.

- Hamza Hamzaoğlu: "Maçın sonuna kadar üstünlüğü elimizde tuttuk"

ADANA - Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Adanaspor maçı sonrası, "Maçın başından sonuna kadar oyunun üstünlüğünü elimizde tuttuk" dedi.

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Aslında mücadele ettik pozisyonlarda yakaladık. Maçın başından sonuna kadar oyunun üstünlüğünü elimizde tuttuk. Tabi Adanaspor oynaması gerektiği gibi iyi savundu, iyi oynadı. Zaman zaman hızlı hücumlara çok iyi çıkışlar yaptı. Biz penaltı kaçırdık, golleri kaçırdık. Geri de düştük. Beklemediğimiz ufak tefek sakatlıklar oldu. Bütün olumsuzlukları yaşadık, iyiki yenilmedik. Yenilebilirdik, beraberliği yakaladık ama daha sonrasında baskı yapmamıza rağmen ikinci golü bulamadık. Adanaspor'u tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Hamza Hamzaoğlu: Maçın sonuna kadar üstünlüğü elimizde tuttuk
Hamza Hamzaoğlu: Maçın sonuna kadar üstünlüğü elimizde tuttuk
Hamza Hamzaoğlu: Maçın sonuna kadar üstünlüğü elimizde tuttuk

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Hamza Hamzaoğlu, Adanaspor, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Maçın sonuna kadar üstünlüğü elimizde tuttuk' - Son Dakika


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