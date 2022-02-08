Üye Girişi
Hamza Hamzaoğlu: "Panik yapmaya gerek yok" - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: "Panik yapmaya gerek yok"

08.02.2022 21:31
Hamza Hamzaoğlu: "Panik yapmaya gerek yok"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçı hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer siz ne yaptığınızı biliyorsanız, sakin ve sabırlı olmak sizi hedefiniz ulaştıracaktır.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-1 kaybettikleri Adana Demirspor maçı hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer siz ne yaptığınızı biliyorsanız, sakin ve sabırlı olmak sizi hedefiniz ulaştıracaktır. Bizim yapmamız gereken şey bu. Hemen panik yapmaya gerek yok" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında cuma günü 20.00'de İzmir ekibi Altay'ın konuğu olacak. Maç öncesi antrenmanlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak sakinliklerini koruyarak mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

"Panik yapmaya gerek yok"

Hamzaoğlu, Adana Demirspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Ama bir gerçek var ki Adana Demirspor iyi bir takım. Güçlü bir kadrosu var. Kazansaydık çok iyi olacaktı. Sonuçta bu işin içerisinde mağlubiyet de var. Bunu ilk kez yaşamıyoruz, yaşamadık, yaşamayacağız da. Bundan sonra da mağlubiyetler göreceğiz. Burada sabırlı ve sakin kalmak çok önemli. Bana göre bu pozisyondaki takımlar için en önemli davranış budur. Eğer siz ne yaptığınızı biliyorsanız, sakin ve sabırlı olmak sizi hedefiniz ulaştıracaktır. Bizim yapmamız gereken şey bu. Hemen panik yapmaya gerek yok. Adana Demirspor bizi yenebilecek bir kadroya sahip ve kazandılar da" diye konuştu.

Kaybettikleri Adana Demirspor maçını Altay karşısında alacakları puan veya puanlarla telafi etmek istediklerini kaydeden Hamzaoğlu, "Sakin bir şekilde Altay maçına hazırlanmamız gerekiyor. Altay'da uzun bir süreden sonra ilk defa kazandı, morallendi. Onlar da kendi saha avantajını kullanmak isteyecekler, biz de buna hazırlıklı bir şekilde oraya gideceğiz. İnşallah kendi sahamızda kaybettiğimiz puan ya da puanları İzmir'den alıp döneriz. Bunu yapacak güzümüz ve potansiyelimiz var" dedi. - RİZE

Hamza Hamzaoğlu: Panik yapmaya gerek yok
Hamza Hamzaoğlu: Panik yapmaya gerek yok
Hamza Hamzaoğlu: Panik yapmaya gerek yok
Hamza Hamzaoğlu: Panik yapmaya gerek yok
Hamza Hamzaoğlu: Panik yapmaya gerek yok

YORUMLAR
500

Adana Demirspor, Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Panik yapmaya gerek yok' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradı
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
21:11 Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 21:41:28. #1.12#
SON DAKİKA: Hamza Hamzaoğlu: "Panik yapmaya gerek yok" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement