Hamza Yaşın Bosphorus Çeyrek Maratonu\'nda Şampiyon Oldu

Caddebostan sahilinde 659 kişinin katılımıyla yapılan Bosphorus Çeyrek Maraton (10.5 km) yarışında Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü atletlerinden Hamza Yaşın rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.
İstanbul, Caddebostan sahilinde yapılan, 659 kişinin katıldığı Bosphorus Çeyrek Maraton (10.5 km) yarışında Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Hamza Yaşın 34: 46 derecesiyle şampiyonluğu göğüsledi. - İSTANBUL
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