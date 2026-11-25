UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun beşinci haftasında turnuvada mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, yarın TSİ 20.45'te Gürcistan'ın Batum şehrindeki Batumi Dinamo Stadı'nda İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı konuk edecek.

Ligde beşinci hafta maçlarının programı TSİ şöyle:

Yarın:

20.45 Celta Vigo (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

20.45 Olimpik Marsilya (Fransa)-Levski Sofya (Bulgaristan)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Milan (İtalya)

20.45 Salzburg (Avusturya)-Ararat-Armenia (Ermenistan)

20.45 ???????Union Saint-Gilloise (Belçika)-Lech Poznan (Polonya)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Benfica (Portekiz)

23.00 Crystal Palace (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Celje (Slovenya)

23.00 Hoffenheim (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Juventus (İtalya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Lilleström (Norveç)

23.00 NEC Nijmegen (Hollanda)-Rennes (Fransa)

23.00 OFI (Yunanistan)-Anderlecht (Belçika)

23.00 Sparta Prag (Çekya)-AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Sunderland (İngiltere)-Jagiellonia (Polonya)

23.00 Torreense (Portekiz)-Celtic (İskoçya)