Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 2Hapoel Beer Sheva maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım çok istekliydi. Hep bu ruhla oynamalıyız. Özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı çok mutluyum. Planımız işe yaradı. 10 puana sahibiz. İyi bir durumdayız. Hedefimiz gruptan çıkmak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde ve sırasında yaşanan olaylarda yaralanan siyah-beyazlı taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileten Italiano, "Hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Taraftarlarımız bizi çok iyi destekledi. İyi bir taraftarımız var. Olanlar nedeniyle çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz gruptan çıkmak"

İtalyan teknik adam, karşılaşmayı ve gruptaki durumlarını değerlendirirken, "Maçtan önce planımız vardı. İkinci yarı değişikliklerle galibiyete gitmeyi planlamıştık. Zemin iyi değildi. Bugün kazandık. Oyuncularım çok istekliydi. Hep bu ruhla oynamalıyız. Özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı çok mutluyum. Planımız işe yaradı. 10 puana sahibiz. İyi bir durumdayız. Hedefimiz gruptan çıkmak" diye konuştu.

"Derbi için inançlıyız"

Vincenzo Italiano, oyundan alınan Emirhan'ın sağlık durumuna ve hafta sonu oynayacakları derbi mücadelesine de değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Emirhan'ı kontrol amaçlı hastaneye gönderdik. Kendisini iyi hissetmediği için oyundan aldık. Buraya zorlu bir yolculukla geldik. Galibiyeti hak ettik. Zorlukların üstesinden geldik. Derbi için inançlıyız. Öz güvenimiz yerinde. Hazırlıklara başlayacağız."