Harry Kane'in laneti 31 yaşında bitti - Son Dakika
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Harry Kane'in laneti 31 yaşında bitti

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Harry Kane, Bayern Münih formasıyla profesyonel kariyerindeki ilk şampiyonluğunu kazandı. İngiltere Milli Takımı ve Tottenham Hotspur ile birçok final kaybeden Kane, bu kez Bayern Münih ile Bundesliga zaferini yaşayarak büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz sezon Bayern'e transfer olan Kane, bu sezon takımına büyük katkı sağlayarak 24 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.

05.05.2025 12:08  Güncelleme: 13:01
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Yıllardır bireysel başarılarıyla ön planda olsa da kulüp düzeyinde büyük bir kupa kazanamayan Harry Kane, sonunda muradına erdi. İngiliz golcü, Bayern Münih ile ilk büyük takım şampiyonluğunu elde ederek Bundesliga zaferini yaşadı.

İLK KEZ KUPA KAZANDI

Bayern Münih'in 33. Bundesliga şampiyonluğunda Kane'in katkısı büyük oldu. Sezonun bitimine haftalar kala 24 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Geçen sezon 36 golle Bundesliga tarihine geçen İngiliz forvet, bu sezon da ikinci kez üst üste gol kralı olmaya çok yakın.

BİR KUPA DAHA ALABİLİR

Kane'in sezonu kupayla kapatma ihtimali bununla sınırlı değil. İngiliz yıldız, Haziran ayında ABD'de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih'in en büyük kozu olacak. Kariyeri boyunca "kupa kazanamayan büyük yıldız" etiketiyle anılan Harry Kane, artık bu zinciri kırdı ve yeni bir dönemin kapısını araladı.

Harry Kane\'in laneti 31 yaşında bitti

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Son Dakika Spor Harry Kane'in laneti 31 yaşında bitti - Son Dakika

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