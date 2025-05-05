Harry Kane\'in laneti 31 yaşında bitti

Yıllardır bireysel başarılarıyla ön planda olsa da kulüp düzeyinde büyük bir kupa kazanamayan Harry Kane, sonunda muradına erdi. İngiliz golcü, Bayern Münih ile ilk büyük takım şampiyonluğunu elde ederek Bundesliga zaferini yaşadı.

İLK KEZ KUPA KAZANDI

Bayern Münih'in 33. Bundesliga şampiyonluğunda Kane'in katkısı büyük oldu. Sezonun bitimine haftalar kala 24 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Geçen sezon 36 golle Bundesliga tarihine geçen İngiliz forvet, bu sezon da ikinci kez üst üste gol kralı olmaya çok yakın.

BİR KUPA DAHA ALABİLİR

Kane'in sezonu kupayla kapatma ihtimali bununla sınırlı değil. İngiliz yıldız, Haziran ayında ABD'de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih'in en büyük kozu olacak. Kariyeri boyunca "kupa kazanamayan büyük yıldız" etiketiyle anılan Harry Kane, artık bu zinciri kırdı ve yeni bir dönemin kapısını araladı.