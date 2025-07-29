Harun Mut\'tan Tarihi Başarı

2025 Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk Kayak Sporcusu Kayserili Harun Mut, Milano-Cortina 2026 Kış Paralimpik Oyunları için Türkiye adına tarihteki ilk kotayı kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kış Paralimpik Oyunları için Türkiye adına tarihte ilk kotayı Harun Mut'un aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "2025 Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk kayak sporcumuz Harun Mut, Milano-Cortina 2026 Kış Paralimpik Oyunları için ülkemiz adına tarihteki ilk kotayı kazandı. İlimize ve Ülkemize bu gururu yaşatan sporcumuz Harun Mut'u ve antrenörümüz Duran Demiryürek'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ