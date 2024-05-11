Hasan Arat: "Daha iyiye gitmek için yeniliklerden korkmayacağız" - Son Dakika
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Spor

Hasan Arat: "Daha iyiye gitmek için yeniliklerden korkmayacağız"

- Hasan Arat: "Daha iyiye gitmek için yeniliklerden korkmayacağız" Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: "Beşiktaş artık yönetimini kendisi seçecektir" "5 bin 700 kişinin üyelik süreci şüpheli" Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, tüzük taslağının alanında uzman kişiler tarafından yapıldığını belirterek,...

11.05.2024 13:16
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- Hasan Arat: "Daha iyiye gitmek için yeniliklerden korkmayacağız"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat:

"Beşiktaş artık yönetimini kendisi seçecektir"

"5 bin 700 kişinin üyelik süreci şüpheli"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, tüzük taslağının alanında uzman kişiler tarafından yapıldığını belirterek, "Daha iyiye gitmek için yeniliklerden korkmayacağız" dedi.

Beşiktaş'ta kulübün yeni tüzüğün genel kurula sunulması ve oylanmasıyla ilgili Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda başladı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Hepimizin derdi vatanımız ve Beşiktaş. Burada herkes fikrini söyler. Bundan sonra Beşiktaş'ta kimse kenarda köşe dedikodu yapmayacak. Gelip burada konuşacak, susturulmayacak. Biz herkesi burada dinleyeceğiz. Biz Beşiktaş'ı büyüklerimizden gururla teslim aldık. Bizden sonrakilere de gururla teslim edeceğiz" diye konuştu.

"Daha iyiye gitmek için yeniliklerden korkmayacağız"

Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak için tüm adımların atılacağına dikkat çeken Arat, "Biz bir kaosun içinde seçime gittik ve hala bazı konularda çaba sarf ediyoruz. Bu tüzük taslağı, alanında uzman kişiler tarafından yapılmıştır. Tüzük taslağı 17 Nisan'da çıkarıldı. Bu tüzük Beşiktaş'ın büyümesini sağlayacaktır. Beşiktaş üyeliklerinde avantajlar gelmektedir. Şehit aileleri ve paralimpik sporcularımıza avantajlar getirmektedir. Eğer genel kurulumuz onaylarsa, elektronik ortamda kurula katılma ve üyeliklerle ilgili tüm işlemi yapabilecektir. Daha iyiye gitmek için yeniliklerden korkmayacağız. Değişim kaçınılmazdır. Bu tüzük, tarihimde ilk kez kurullarının keyfi hareketlerine son vermektedir. Tek imza ile her şeye karar verilmesini kabul edilemez olarak gördük ve bunu en az iki imza gerektirecek ortamı oluşturmak istiyoruz. Bu tüzükle birlikte yönetim kurulu görev sürecinde alacağı bir kararla kulübe ait her hangi bir mülkü 10 yıldır fazla kiralayamayacak. Mülklerimiz için kimseden kira bedeli istemiyoruz. Biz bize ait olanları geri istiyoruz. Beşiktaş sahip olduğu mallarını tek tek geri alacak. Uzun süreli kiralamalarda ise 5 yılda bir denetim yapılması zorunluluğu getirilecek. Denetim kurulunun kapsayıcılığı arttırılacak. Her kuruma en az iki kadın üye olması şartı getiriliyor. Üye olacak bireylere referans olma süresi 3 yıla, referans gösterme sayısının 35'e yükseltilecek" şeklinde konuştu.

"5 bin 700 kişinin üyelik süreci şüpheli"

Önceki yönetimlerin aldığı bazı kararların kulüp bünyesine zarar verdiğini söyleyen Hasan Arat, "Yönetim kurulu başkanı tek imzayla, her şeyi yapabiliyordu. Kurula özellikle bildirdik, iki imza şartı olması gerektiğini söyledik. Daha önceki başkanların kendi aralarında ibralaşmaların da olduğu gibi bir başkan tek başına hukuki gerekçeler olmadan Beşiktaş'ın en kritik davalarından birinde imza attı. Bundan sonra kimse hukuki gerekçeler olmadan bu imzayı atamayacak. 5 bin 700'ün üstünde üyemiz şüpheli üyelik. Bunların hepsini araştırıyoruz. Bunların hepsini düzelteceğiz. Bu kulüpten elinizi çekin. Beşiktaş artık yönetimini kendisi seçecektir. Kimse gruplardan falan medet ummasın" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Hasan Arat, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Arat: 'Daha iyiye gitmek için yeniliklerden korkmayacağız' - Son Dakika

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