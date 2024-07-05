Hasan Doğan'ın vefatının 16. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Hasan Doğan'ın vefatının 16. yılında anma töreni düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanı Hasan Doğan, vefatının 16. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıldı. Türk futboluna büyük katkıları olan ve kalıcı projeler hayata geçiren Hasan Doğan, 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. TFF, Hasan Doğan'ın ismini taşıyan Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşatmaktadır. Türk futboluna büyük hizmetler sunan değerli başkanımızı saygıyla anıyoruz.

05.07.2024 13:27
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanı Hasan Doğan, vefatının 16. yılında anıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun merhum başkanı Hasan Doğan'ı vefatının 16. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Açıklamada, "Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunan, kısa sürede kalıcı projeleri hayata geçirerek büyük bir başarı elde eden Hasan Doğan'ı henüz 52 yaşındayken 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu derin bir üzüntüyle ebediyete uğurladık. Saygın kişiliği, çalışma disiplini, ileri görüşlülüğü, bilgisi ve güler yüzüyle daima hatırladığımız merhum başkanımızın ismi, TFF'nin idari merkez binası olan ve 4 Temmuz 2014'te açılışı yapılan Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşatılıyor. Süper Lig'in 2015-2016 sezonu da Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran merhum başkanımız adına oynanmıştı. Türk futboluna büyük hizmetler sunan kıymetli başkanımızın mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hasan Doğan'ın vefatının 16. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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