Hasan Kalın, Eskişehir'deki Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Hasan Kalın, Eskişehir'deki Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda çalışmaları inceledi

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Hasan Kalın, Eskişehir\'deki Necdet Yıldırım Spor Sahası\'nda çalışmaları inceledi
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Eskişehir'deki Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın çalışmaları yerinde inceledi; müdürlük, gençlerin spora daha iyi şartlarda erişmesi için çalışmaların süreceğini açıkladı.

Eskişehir'de bulunan Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda yenileme çalışmaları yapılıyor.

Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şehrin spor altyapısını güçlendirmek, gençlerin daha modern ve nitelikli spor alanları sunmak amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, Eskişehir sporuna katkı sunmak ve gençlerin spora daha iyi şartlarda erişmesini sağlamak için yapılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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