Hasketbol Spor Kulübü İlk Maçta Mağlup Oldu

Hindistan'da oğlu olmadığı için kızlarını güreşçi yapan babanın hikayesi

Boks antrenörü Osman Bozkurt, kızlarıyla birlikte Hindistan'da oğlu olmadığı için kızlarını güreşçi yapan bir babanın hikayesini anlatan 'Dangal' filmiyle kendilerini özdeşleştirdiklerini söyledi. Bozkurt, kızlarının boksta başarılı olabileceğini göstermek için onları boksa yönlendirdiğini ve boksun sadece kavga değil, bilimsel yönleri de olduğunu vurguladı. Kızları da boksa yönelen Bozkurt, Dangal filminin kendilerine pes etmemeyi öğrettiğini belirtti.