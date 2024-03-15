Hasketbol Spor Kulübü, Mersin Barosu Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak

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Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden Hasketbol Spor Kulübü, ilk deplasman maçında 17 Mart Pazar günü Mersin Barosu Spor Kulübü'nün konuğu olacak.

Ligin ilk haftasında sahasında grubun güçlü takımlarından Gaziantep Belediyespor'a mağlup olan Hasketbol Spor Kulübü'nde hedef deplasmanda galip gelerek sezonun ilk galibiyetini kazanmak. Mersin Barosu Spor Kulübü-Hasketbol SporKulübü karşılaşması 17 Mart Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda 15.00'da oynanacak. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, 4 önemli oyuncularından yoksun olarak Mersin deplasmanına gideceklerini söyledi. Aksoyak, "Ligin ilk haftasında sahamızda Gaziantep Belediyespor'a yenildik. Yeni transferlerimizle çıktığımız ilk maçtı. Maçın ilk yarısında savunmada yaşadığımız problemlerden dolayı 66 sayı yedik. Maçın 2. yarısını önde bitirmemize rağmen ilk yarıda ki fark nedeniyle maçı kaybettik. Ligin 2.haftasında deplasmanda Mersin Barosu ile karşılaşacağız. Rakibimiz ilk haftayı BAY geçti. Bu maçta hedefimiz galibiyet. Ancak, lig öncesi yaptığımız 4 yeni transfer Yakup, Veysel, Atilla ve Mükremin bu deplasmanda aramızda olamayacaklar. Büyük Erkekler liginde son 6 hafta mücadele ettiğimiz kadro ile bu deplasmana gideceğiz. Ayrıca, bu hafta içi başarılı genç Forvet Ömer Faruk Gül'ü transfer ettik. Bu deplasmanda kadromuzda olacak. Eksik kadromuza rağmen elimizden gelenin en iyisini yaparak deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ