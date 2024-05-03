Hasketbol Spor Kulübü Play-Off ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Hasketbol Spor Kulübü Play-Off ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOspor'u konuk edecek

Hasketbol Spor Kulübü Play-Off ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOspor\'u konuk edecek

Kayseri'nin Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ndeki tek temsilcisi Hasketbol Spor Kulübü, Play-Off ilk maçında evinde Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOspor'u konuk edecek. İki takım arasındaki maç yarın Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

03.05.2024 11:19  Güncelleme: 11:24
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Kayseri'nin ErkeklerBölgesel Basketbol Ligi'ndeki tek temsilcisi Hasketbol SporKulübü Play-Off ilk maçında evinde Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOspor'u konuk edecek.

ErkeklerBölgesel Basketbol Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlar ile ismini Play-Off'a yazdıran Hasketbol Sporkulübü, Play-Off serisine başlıyor. Kayseri ekibinin rakibi grubunda yenilgi yüzü görmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOspor oldu. İki takım arasında ilk maç yarın Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.00'da oynanacak.

Hasketbol Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak; "Play-Off'ta rakibimiz şimdiye kadar maç kaybetmeyen ligin yenilgisiz ve güçlü takımlarından Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOSPOR oldu. İlk maçımız Kayseri'de, ikinci maçımız Ankara'da olacak. Yarın, evimizde oynayacağımız ilk maçın hazırlıklarını bu akşam yapacağımız idman ile tamamlayacağız. Bu maçlarda da hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapıp centilmence mücadele ederek seyir zevki yüksek maçlar izletmek ve Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek olacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hasketbol Spor Kulübü Play-Off ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOspor'u konuk edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasketbol Spor Kulübü Play-Off ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOspor'u konuk edecek - Son Dakika
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