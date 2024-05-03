Hasketbol Spor Kulübü Play-Off ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOspor\'u konuk edecek

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Kayseri'nin ErkeklerBölgesel Basketbol Ligi'ndeki tek temsilcisi Hasketbol SporKulübü Play-Off ilk maçında evinde Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOspor'u konuk edecek.

ErkeklerBölgesel Basketbol Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlar ile ismini Play-Off'a yazdıran Hasketbol Sporkulübü, Play-Off serisine başlıyor. Kayseri ekibinin rakibi grubunda yenilgi yüzü görmeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOspor oldu. İki takım arasında ilk maç yarın Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.00'da oynanacak.

Hasketbol Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak; "Play-Off'ta rakibimiz şimdiye kadar maç kaybetmeyen ligin yenilgisiz ve güçlü takımlarından Ankara Büyükşehir Belediyesi EGOSPOR oldu. İlk maçımız Kayseri'de, ikinci maçımız Ankara'da olacak. Yarın, evimizde oynayacağımız ilk maçın hazırlıklarını bu akşam yapacağımız idman ile tamamlayacağız. Bu maçlarda da hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapıp centilmence mücadele ederek seyir zevki yüksek maçlar izletmek ve Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek olacak" dedi. - KAYSERİ