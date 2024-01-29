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Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı - Son Dakika
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Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı

Manchester United forması giyen Marcus Rashford, hasta olduğunu gerekçe göstererek antrenmana katılmamış ancak aynı gün bir gece kulübünde görülmüştü. Kulüp, İngiliz futbolcunun yaklaşık 25 milyon liraya denk gelen 2 haftalık maaşını kesti.

29.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 15:16
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Premier Lig devi Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford geçtiğimiz günlerde hastalığını bahane ederek antrenmana katılmamıştı. Aynı gün gece kulübünde görülen futbolcunun cezası kesildi.

2 HAFTALIK MAAŞI 25 MİLYON LİRA

Manchester United, antrenmana gitmeyip soluğu gece kulübünde alan Marcus Rashford'ın 2 haftalık maaşını kesti. Cezası 25 milyon liraya denk gelen futbolcunun 2 haftalık maaşı dudak uçuklattı.

"HAFTALIK MAAŞINI ALABİLİR MİYİZ?"

2. Lig ekibi Newport'ta bir taraftar olaya esprili bir yaklaşımda bulundu. Manchester United ile oynadıkları karşılaşmada Newport taraftarı, "Rashford, haftalık maaşını alabilir miyiz?" pankartı açtı.

'Hastayım' deyip antrenmana gitmedi, gece kulübünde ortaya çıktı! Rashford'a unutamayacağı ceza
Newport taraftarının açtığı pankart
Rashford\'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı
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Manchester United, Marcus Rashford, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı - Son Dakika


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