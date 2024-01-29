Premier Lig devi Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford geçtiğimiz günlerde hastalığını bahane ederek antrenmana katılmamıştı. Aynı gün gece kulübünde görülen futbolcunun cezası kesildi.
Manchester United, antrenmana gitmeyip soluğu gece kulübünde alan Marcus Rashford'ın 2 haftalık maaşını kesti. Cezası 25 milyon liraya denk gelen futbolcunun 2 haftalık maaşı dudak uçuklattı.
2. Lig ekibi Newport'ta bir taraftar olaya esprili bir yaklaşımda bulundu. Manchester United ile oynadıkları karşılaşmada Newport taraftarı, "Rashford, haftalık maaşını alabilir miyiz?" pankartı açtı.
Son Dakika › Spor › Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı - Son Dakika