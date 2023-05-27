Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica

27.05.2023 22:24

Portekiz Ligi son hafta maçında sahasında Santa Clara'yı 3-0 mağlup eden Benfica, en yakın rakibi Porto'nun iki puan önünde yer alarak 4 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti.

Portekiz Ligi son hafta maçında Benfica, sahasında Santa Clara ile kozlarını paylaştı. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER

Brnfica'ya şampiyonluğu getiren golleri 7. dakikada Gonçalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada Grimaldo kaydetti.

Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica

PORTO İKİNCİ OLDU

Haftayı Benfica'nın 2 puan gerisinde tamamlayan Porto, sahasında Guimaraes'i 3-0 yenmesine rağmen sezonu 2. sırada tamamladı.

Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica

38. ŞAMPİYONLUK

Bu sezonu 87 puanla şampiyon tamamlayan Roger Schmidt'in öğrencileri 4 yıl aradan sonra 38. kez zafere ulaşmayı başardı.

YORUMLAR
500
Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica

Portekiz Premier Ligi, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Kaftancıoğlu, kendisini başörtülü gösteren fotoğrafa böyle tepki gösterdi: Kadınların inançlarından ellerinizi çekinceye kadar mücadeleye devam
22:18 Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica
22:11 Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı
21:26 İtalyan devine deplasmanda soğuk duş! Son dakikalarda yıkılan Roma'nın Şampiyonlar Lig'i şansı kalmadı
21:25 Tanju Özcan, sahte haberi gerçek sanıp Papa'ya küfür etti: Ulan Papa haddini bil
21:04 Kocaeli'de emekli astsubay tartıştığı eşini vurduktan sonra intihar etti
20:41 Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara attığı SMS mesajlarına yasak gelmesi tartışmalarına Turkcell CEO'su da dahil oldu: BTK kararını uygulamak zorundayız
20:21 Yüzü bir türlü gülmedi! Marco Reus'un Dortmund karnesi kendi dahil herkesi üzdü
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski komşusunu ziyaret etti
19:39 Taliban önce İran'ın sınır karakoluna saldırdı, sonra tehdit savurdu: 24 saat içinde işgal ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2023 22:46:17. #1.11#
SON DAKİKA: Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement