Hata yapmadılar! Portekiz'de şampiyon Benfica

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Portekiz Ligi son hafta maçında Benfica, sahasında Santa Clara ile kozlarını paylaştı. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER

Brnfica'ya şampiyonluğu getiren golleri 7. dakikada Gonçalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada Grimaldo kaydetti.

PORTO İKİNCİ OLDU

Haftayı Benfica'nın 2 puan gerisinde tamamlayan Porto, sahasında Guimaraes'i 3-0 yenmesine rağmen sezonu 2. sırada tamamladı.

38. ŞAMPİYONLUK

Bu sezonu 87 puanla şampiyon tamamlayan Roger Schmidt'in öğrencileri 4 yıl aradan sonra 38. kez zafere ulaşmayı başardı.