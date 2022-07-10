Yeni sezon hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Akın, "Hedefimiz ligde ve Avrupa'da şehrimizi, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmektir. Taraftarlarımızı ve halkımızı coşku ile bizleri desteklemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 8 oyuncu ile anlaştı - Son Dakika

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