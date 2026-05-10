Hatay'da Dalga Sörfü Şampiyonası Rüzgar Gibi Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Dalga Sörfü Şampiyonası Rüzgar Gibi Geçti

Hatay\'da Dalga Sörfü Şampiyonası Rüzgar Gibi Geçti
10.05.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası U16 ve U18 kategorileri, Hatay'da büyük bir heyecanla yapıldı.

HATAY'da düzenlenen Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası U16 ve U18 kategorileri büyük heyecana sahne oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin (HBB), destekleriyle Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 2-5 Mayıs tarihlerinde Samandağ'da düzenlenen Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası U16 ve U18 kategorileri büyük heyecana sahne oldu. Türkiye'nin 7 farklı şehrinden gelen sporcular, Samandağ'ın güçlü dalgalarında mücadele etti. Deprem sonrası denizle yeniden bağ kurmaları amacıyla desteklenen Hataylı gençler ise şampiyonaya damga vurdu. Hatay Sörf Merkezi sporcuları toplam 14 madalya kazanırken, U16 ve U18 kategorilerindeki tüm şampiyonlukları elde etti. Şampiyonada başarılı olan 6 Hataylı sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takıma seçildi. Milli sporcuların yarısının kız sporculardan oluşması da dikkat çekti. Organizasyon, Türkiye sörf tarihinin en etkileyici yarışlarından biri olarak değerlendirildi.

U18 Longboard Erkek kategorisinde Kenan Doğru birinci, Semir Köse ikinci oldu. U16 Longboard Erkek kategorisinde Ali Köse şampiyon olurken, Semir Köse ikinci sırayı aldı. U16 Longboard Kadın kategorisinde Nisa Köse üçüncülük elde etti. U18 Longboard Kadın kategorisinde Nisa Köse ikinci, Canan Duru Düzce ise üçüncü oldu. U16 Shortboard Erkek kategorisinde Semir Köse birincilik kazandı. U18 Shortboard Kadın kategorisinde Canan Duru Düzce ikinci, Yağmur Girişken üçüncü olurken, U18 Shortboard Erkek kategorisinde Kenan Doğru şampiyon, Semir Köse ise üçüncü oldu. U16 Shortboard Kadın kategorisinde ise Canan Duru Düzce ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay'da Dalga Sörfü Şampiyonası Rüzgar Gibi Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

17:26
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı
16:49
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
16:27
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 17:32:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Hatay'da Dalga Sörfü Şampiyonası Rüzgar Gibi Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.