Hatay'da hırsızlık şüphelisi 3 kadın tutuklandı

Hatay'ın Defne ve Antakya ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Subaşı ve Akasya mahallelerinde farklı tarihlerde 4 evden 105 bin 700 lira ve 45 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlıkların gerçekleştiği evlerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 3 kadın şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan E.T, C.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin bazı evlere hırsızlık amacıyla girişleri güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.