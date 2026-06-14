Hatay\'da Milli Takım Coşkusu

HATAY'da milli takım heyecanı Antakya, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde kurulan dev ekranlara taşındı. Antakya'da karşılaşmanın izlendiği sırada etkili olan sağanak yağışa rağmen vatandaşlar alanı terk etmedi.

Türkiye ile Avustralya arasında oynanan maç nedeniyle Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde vatandaşlar dev ekranların kurulduğu alanlarda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla maçı takip eden vatandaşlar, ay-yıldızlı ekibe tezahüratlarla destek verdi. Antakya ilçesindeki 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, karşılaşma sırasında aniden bastıran sağanak yağışa yakalandı. Yağmura rağmen alanı terk etmeyen taraftarlar, milli maç heyecanını sürdürdü. Bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunurken, bazıları ise yağışa aldırış etmeden dev ekran karşısında takımlarına destek vermeye devam etti.

İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde de kurulan dev ekranların önünde toplanan vatandaşlar, milli takımın mücadelesini büyük bir heyecanla takip etti. Aileleriyle birlikte alanlara gelen taraftarlar, maç boyunca tezahüratlar yaparak ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Hatay'ın üç ilçesinde yaşanan milli maç coşkusu cep telefonu kameralarına yansırken, Antakya'da yağmur altında maçı izleyen vatandaşların görüntüleri dikkat çekti. Milli takım heyecanı, Hatay genelinde birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu.