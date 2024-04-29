Hatay'da Depremzede Çocuklar İçin Düzenlenen Turnuva Başladı - Son Dakika
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Hatay'da Depremzede Çocuklar İçin Düzenlenen Turnuva Başladı

Hatay\'da Depremzede Çocuklar İçin Düzenlenen Turnuva Başladı

Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen afetzede çocuklar arasında düzenlenen Hatay Konteyner Cup 2 Belen Turnuvası başladı. Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremzede çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak, depremin yarattığı travmadan onları uzaklaştırmak amacıyla düzenlenen turnuvaya, 15 ilçeden 10-14 yaş grubu 180 öğrenci katıldı. Turnuva, 13 Mayıs'ta final karşılaşmasıyla sona erecek.

29.04.2024 14:37
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Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen afetzede çocuklar arasında düzenlenen Hatay Konteyner Cup 2 Belen Turnuvası başladı.

Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremzede çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak, depremin yarattığı travmadan onları uzaklaştırmak amacıyla Belen Belediyesi Halı Sahası'nda düzenlenen turnuvaya, 15 ilçeden 10-14 yaş grubu 180 öğrenci katıldı.

Kumlu ve Yayladağı takımlarının maçıyla başlayan turnuva, 13 Mayıs'ta final karşılaşmasıyla sona erecek.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, turnuvanın açılışında, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti anlattı.

Turnuvaya katılan 15 ilçeden çocuklara başarı dileyen Yılmaz, "Amacımız deprem sonrası öğrencilerimizde meydana gelen psikolojik etkiyi gidermek ve Hatay'ımızda birlik ve beraberliğe katkı sunmak. Sportif etkinliklerle önemli bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de sporun birleştirici gücü sayesinde depremlerin travmalarını azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Gölcük depremini yaşayan bir depremzede olarak acıyı çok iyi bildiğini, bunu paylaşma adına Hatay'da olduklarını aktardı.

Borussia Dortmund Yardımcı Antrenörü Nuri Şahin, Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Menemen Futbol Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Tayfur Bingöl, Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek, Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır ve Enis Destan, Yukatel Adana Demirsporlu oyuncular Luis Nani ve Emre Akbaba da çektikleri videoyla turnuvaya katılacak depremzede çocuklara destek mesajı verdi.

Turnuvanın açılış törenine, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay, kurum amirleri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatay'da Depremzede Çocuklar İçin Düzenlenen Turnuva Başladı - Son Dakika

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