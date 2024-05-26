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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "İnşallah önümüzdeki sezon Hatayspor'umuz daha iyi olacak" dedi.

Vali Masatlı, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek ligde kalan Hatayspor maçının ardından açıklamada bulundu. Hatay için sevinçli, mutlu ve gururlu bir akşam olduğunu belirten Masatlı, "Öncelikle 6 Şubat'ta Hatay'ımız tarihin en büyük afetiyle karşı karşıya kaldı. Bu afette hayatını kaybeden sporcularımıza, Hataylı canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Hatayspor'un zorlu bir sezon geçirdiğini ifade eden Masatlı, şöyle devam etti: "Tabii bu sezonda biz maçlarımızı burada oynadık. Yer yer işte deplasmanlara gitti takımımız. Ama şükür Süper Lig'de kalmayı başardık. Ben bu noktada başta yönetim olmak üzere teknik direktörlerimiz Volkan Hoca dahil, şimdiki teknik direktörümüze, tüm futbolcularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları kutluyorum. İnşallah önümüzdeki sezon Hatayspor'umuz daha iyi olacak. Onun için hep beraber tüm Hataylılar olarak bunun için gayret edeceğiz, destek vereceğiz. ve tekraren Hatayspor'umuzu kutluyorum. Güzel bir akşam yaşattılar, sağ olsunlar, var olsunlar."

Vali Masatlı, açıklaması sırasında bir taraftarın "Sizden transfer bekliyoruz" talebi üzerine, "İnşallah bakalım. Biz elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret edeceğiz" şeklinde cevap verdi.

"Bu takımı daha kurumsal bir hale getireceğiz"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de 6 Şubat'ın asrın felaketi yaşandığını belirterek, "Hakikaten acımız büyüktü. Hatay olarak iyi günlere, güzel günlere ihtiyacımız vardı. Bugün bize bunu Hatayspor yaşattı. Ben tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum, taraftarlarımızı kutluyorum. Hatay halkının bugün bayramı hayırlı uğurlu olsun. İnşallah biz şehrimizi ayağa kaldıracağız, yapacağız. Spor kulübümüz de bizim motivasyonumuz olacak, birliğimiz olacak, beraberliğimiz olacak, kardeşliğimiz olacak" dedi.

Takımın 6 Şubat'tan bugüne kadar ciddi sıkıntılar çektiğini ifade eden Öntürk, kendi şehrinde futbol oynayamadığını kaydetti. Bu nedenle maçların Mersin'de oynandığını vurgulayan Öntürk, şöyle konuştu: "Sizler büyük cefa çektiniz. Geldiniz buralarda destek verdiniz. Allah razı olsun. Bakanlığımız destek verdi. Allah razı olsun. Ama en önemlisi Hatay kazandı, birlik kazandı, beraberlik kazandı. Şimdi inşallah, bu takımı daha kurumsal bir hale getireceğiz. Borçsuz, harçsız, ligde sürekli kalan ve başarılar elde eden bir takım haline inşallah getireceğiz. Bunun için her türlü çalışmayı yapacağız. Ben hakikaten depremden sonra takımın başında olan Volkan Hocaya çok teşekkür ediyorum. Volkan Hoca hakikaten burada destek verdi takıma. Ailesini bıraktı, geldi çalıştı. Onun yerine gelen Özhan Hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Hiç mağlubiyeti yok. Onun da hem emeğini hiçbir zaman için unutmayacağım."

Yönetimin de elinden geleni yaptığını, mücadele ettiğini ve sahip çıktığını dile getiren Öntürk, emeği geçen herkese teşekkür etti. - MERSİN