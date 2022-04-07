Hataylı 4 sporcuya Sutopu Milli Takımından davet - Son Dakika
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Hataylı 4 sporcuya Sutopu Milli Takımından davet

07.04.2022 10:16
Hataylı 4 sporcuya Sutopu Milli Takımından davet

Hatay Büyükşehir Belediyespor Sutopu Takımından 4 oyuncu, U19 Kadın Milli Takım seçmelerine katılacak.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Sutopu Takımından 4 oyuncu, U19 Kadın Milli Takım seçmelerine katılacak.

Mavi-beyazlı takımın genç sporcuları Gülfem Tuna, Melike Hazal Sağlam ve İrem Harbelioğlu, 9-10 Nisan tarihlerinde İstanbul'da yapılacak milli takım kampının 1. grubunda yer alacak. Genç sporcular, yolculuk öncesi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

Milli kamp öncesi sporcularla bir araya gelen Lütfü Savaş, "Siz bizim yüz akımız, geleceğimizin teminatısınız. Sporda, sanatta, bilimde hayatın her alanında şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmeniz bizim için çok önemli. Milli takım kampında başarılar diliyor, ay yıldızlı formayı gururla taşıyacağınızı biliyorum" dedi.

Sporculara takım antrenörü Mustafa Savaş eşlik etti. Sporcuların milli takımdan davet almasının gurur verici olduğunu söyleyen Savaş, sporcularına güvendiğini ve Hatay'ı başarıyla temsil edeceklerine inandığını kaydetti. - HATAY

YORUMLAR
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Canikli milli judocu Avrupa yolunda Canikli milli judocu Avrupa yolunda Bileğinin hakkıyla madalyasını alıp milli takıma girdi Bileğinin hakkıyla madalyasını alıp milli takıma girdi

Büyükşehir Belediyespor, Milli Takım, Hatay, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hataylı 4 sporcuya Sutopu Milli Takımından davet - Son Dakika


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