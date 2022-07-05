Hataylı genç sporcu, muaythai branşında milli forma için ter döküyor - Son Dakika
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Hataylı genç sporcu, muaythai branşında milli forma için ter döküyor

05.07.2022 11:07

Hatay'da kendini savunabilmek amacıyla başladığı muaythaide Türkiye şampiyonluğuna ulaşan İlayda Mansuroğlu, milli formayı giymeyi hedefliyor.

Hatay'da kendini savunabilmek amacıyla başladığı muaythaide Türkiye şampiyonluğuna ulaşan İlayda Mansuroğlu, milli formayı giymeyi hedefliyor.

İki yıl önce kadına yönelik şiddet olaylarından etkilenerek muaythaiye başlayan 17 yaşındaki İlayda Mansuroğlu, her geçen gün kendini geliştirdi.

Kentte yapılan organizasyonlarda derece alan İlayda, 3-7 Haziran'da Trabzon'da gerçekleştirilen Muaythai Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Rakiplerini yenen İlayda, 40 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Kendisini kısa sürede geliştiren Aslanyürek Olimpik Spor Kulübü sporcusu İlayda, milli forma hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

İlayda Mansuroğlu, AA muhabirine, kendini savunabilmek amacıyla 2 yıl önce muaythaiyle ilgilenmeye başladığını söyledi.

Bu sporda gün geçtikte kendisini geliştirdiğini ve gücünün farkına vardığını anlatan İlayda, "İlk etapta kendimi savunmak için bu spora başladım. Zamanla kendimi geliştirerek ve hocamın bana verdiği inançla maçlara gittim. Türkiye şampiyonu oldum. Kadına şiddet kaygısı beni Türkiye şampiyonu yaptı. Bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Hocalarımın verdiği inançla, daha büyük başarılar elde etme amacıyla çalışacağım."

İlayda, milli forma hedefiyle çalışmalarına haftanın 6 günü spor salonunda devam ettiğini belirtti. Ay-yıldızlı formayla ülkesi adına güzel işlere imza atmak istediğini dile getiren sporcu, hedeflerine ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.

Antrenör Dağlıoğlu: "Bizleri gururlandırdı"

Antrenör Zehra Dağlıoğlu, sporcusu İlayda Mansuroğlu'nun ilk geldiğinde çelimsiz ve kendine güveni az biri olduğunu belirtti.

Yeteneğini keşfettikten sonra İlayda ile daha sıkı çalışma içine girdiklerini aktaran Dağlıoğlu, "Haftanın 3 günü teknik ve taktik, 3 günü de ağırlık çalışmalarımız oluyor. Sporcumuz öncelikte Hatay'da liseler arası yarışmada derece aldı. Daha sonra Trabzon'daki Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak bizleri gururlandırdı." diye konuştu.

Dağlıoğlu, genç ve azimli sporcuları İlayda'nın hedeflerine ulaşacağına inandığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Trabzon, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hataylı genç sporcu, muaythai branşında milli forma için ter döküyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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