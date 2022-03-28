Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular, pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 45 dakika sürdü.