Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

28.03.2022 20:20
Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular, pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 45 dakika sürdü.

Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Hatayspor, 4 Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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