Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

26.03.2022 12:20
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatay spor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki spor salonunda futbolcular günün ilk antrenmanını yaptı.

Futbolcular idmanda yaklaşık 1 saat kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı ekip, akşam saatlerinde sahada yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Hatayspor, 4 Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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