Hatayspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda geröekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Hatay ekibi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek. - MERSİN
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