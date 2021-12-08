Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve çift kale maç çalıştı.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Takımın yarın yapacağı idmanla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayıp İzmir'e hareket edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor