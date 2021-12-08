Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

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