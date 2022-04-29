Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

29.04.2022 19:44
Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular pas, top kapma, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Atakaş Hatayspor-Altay karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

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Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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