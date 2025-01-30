Hatayspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 22'nci haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Antalyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Takım yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.