Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

09.03.2022 16:47
Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Atakaş Hatayspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Atakaş Hatayspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda, Gaziantep FK maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular da pas drilinin ardından dar alan çalışması gerçekleştirdi.


Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızışıyor! Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızışıyor!

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika


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