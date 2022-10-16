Hatayspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı - Son Dakika
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Hatayspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı

16.10.2022 13:00
Hatayspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Düzce Cam Düzcespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Düzce Cam Düzcespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme idmanı, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.

Atakaş Hatayspor ile Düzce Cam Düzcespor, 19 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Yeni Hatay Stadyumu'nda karşılaşacak.

YORUMLAR
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Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk yenilgisini aldı Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk yenilgisini aldı Volkan Demirel: Bu maçı unutup yolumuza bakacağız Volkan Demirel: Bu maçı unutup yolumuza bakacağız
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatayspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı - Son Dakika
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