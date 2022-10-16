Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme idmanı, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Hatayspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı - Son Dakika

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