Hatayspor, Erzurum\'da Çift Antrenmanla Çalışmalara Devam Ediyor

ERZURUM'DA kampta olan Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı saha antrenmanıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından pas drili ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü çift idmanla tamamlayacak. Daha sonra yarın sabah saatlerinde yapılacak antrenmanla sezon başı kampının ilk etabı tamamlanacak.