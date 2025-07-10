ERZURUM'DA kampta olan Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı saha antrenmanıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etti.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından pas drili ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü çift idmanla tamamlayacak. Daha sonra yarın sabah saatlerinde yapılacak antrenmanla sezon başı kampının ilk etabı tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Erzurum'da Çift Antrenmanla Çalışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?