Hatayspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Çarşamba günü Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yeni Hatay Stadı'nda toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, A takım ile 19 Yaş Altı takımı arasında gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.