Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Basına kapalı yapılan idmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalışma gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor , Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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