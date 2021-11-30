Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalışma gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı.
Karşılaşma yarın saat 21.00'da Yeni Hatay Stadyumu'nda yapılacak.
Kaynak: AA
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